Helsingis näeb Kusama komasid, kõrvitsaid ja põnevaid tube

Helsingi kunstimuuseumis HAM on väljas Yayoi Kusama näitus "In infinity". Kultuurisaade "OP" käis asja uurimas.

HAM-i direktor Maija Tanninen-Mattila sõnas, et üks Kusama populaarsuse põhjus on see, et tema kunst on nii meeldejääv, sellesse on kerge süüvida.

"Ta loob täiesti omaette maailma, nagu nüüd kunstimuuseumi kahes saalis. Siia sisenedes satume Kusama mõttemaailma ja saame kogeda tema argipäeva, mis on täis komasid, kõrvitsaid, põnevaid tube ja vaateid," kirjeldas Tanninen-Mattila, lisades, et Kusama kunst annab energiat, mida praegusajal Põhjamaades vaja ongi.

Graafiline disainer Helene Vetik rääkis, et Kusama stiil väljendab Jaapani kinnisusest vabanemist.

"Ta käis Jaapani kunstikoolis, kus püüti kõike õpetada mingi malli järgi, aga ta ei tahtnud olla nagu teised. Ta tahtis olla modernsem, hullem. Ta põgenes oma stiili väljakujunemisel nooruses Jaapanist ja tuli 70ndatel Jaapanisse tagasi selleks, et ennast hullumaja elanikuks sisse kirjutada," ütles Vetik.

Ta lisas, et jaapanlased on Kusama kohta siin-seal võib-olla püüdnud infot varjata.

"2000ndate vältel on ta uuesti areenile tõusnud. Vahepeal elas ta täitsa eemaldunud elu." Vetik tõdes, et kuigi Kusama kunst võib näida naivistlik, siis tegelikult nii ei ole.

Maija Tanninen-Mattila ütles veel, et Kusama näitus on löönud kõik Helsingi kunstimuuseumi rekordid. Möödunud aastal käis seal 250 000 külastajat ning Kusama on olnud ilmselge tõmbenumber.