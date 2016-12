Kumu viib külastajad jõuluekskursioonile

Kui tekib tahtmine peale pühi pisut kunsti keskel jalutada, siis Kumu kunstimuuseumis saab seda teha koos giidiga jõuluekskursioonidel. Nautida saab nii klassikalist Eesti kunsti kui ka moodsat helikunsti.

Kumu kunstimuuseumi jõuluekskursioonid viivad vaataja muuseumisse rännakule, mis üritab murda klassikalist igava ekskursiooni arusaama, vahendasid "Aktuaalse kaamera" kultuuriuudised.

"Tänapäeval need ekskursioonid ei ole enam akadeemilised ja raskepärased pikad loengud. Publik saab alati küsida, inimesed saavad oma arvamust avaldada, ekskursioonijuht võib ise muljeid või tähelepanekuid küsida. Selle näituse puhul on kuratoori isik selline, mida giidilt võiks kuulda, et kes selle taga on. See ei ole võib-olla päris tavapärane pilk Eesti kunstile," rääkis Kumu direktor Kadi Polli.

Ekskursioonid kulgevad läbi kolme kunstisaali: esimeses saab uudistada, kuidas muusika on kujutatud Eesti kunstis, teises saab piiluda arhitektide maailma ja mõelda ruumi tajumisele ning kolmandas heliseb veemuusika.