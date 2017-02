Viljandis avati iseseisvuse väljakuulutamist kujutav ainulaadne teos

Viljandi oli üks neid linnu, kus täna, 99 aastat tagasi loeti ette Eesti iseseisvusmanifest. Sellest sündmusest pole säilinud ainsatki fotot ja seda sündmust kujutav maal oli 67 aastat teadmata kandunud. Täna, pärast põhjalikku restaureerimist, jõudis Juhan Kangilaski maal Viljandi raekotta.

Teatrikunstnik ja karikaturist Juhan Kangilaski maalis Viljandis iseseisvuse väljakuulutamist kujuava teose 1939. aastal. Ta tegi seda linnakodanike meenutuse järgi. Viimati nähti maali samal aastal toimunud sügisnäitusel ja siis see kadus. Teos avastati 2007. aastal, maal oli kinnitatud varem kunstnik Kangilaskile kuulunud maja sahvri lakke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Maal oli üsna kehvas seisukorras. Üks serv oli ära saetud, ühest servast oli veel tükk välja saetud, kui see sahvri laest maha võeti. Kuid tänu ennistuskoja Kanut tublile tegutsemisele näeb see nüüd välja nagu uus," lausus koduloolane Heiki Raudla.

Ajaloolane Jaak Pihlak rõhutas, et tegemist on ainulaadse maaliga, rohkem selliseid ei ole säilinud. "Kunagi oli Maximilian Maksolly maal, aga see on hävinud. Viljandi maal on ainuke, mis kujutab iseseisvuse kuulutamist, ühtegi fotot pole selle sündmuse kohta säilinud," tõdes Pihlak.

Haruldase ja erakordse saatusega maali omandas linnavalitsus ja seda saavad nüüd kõik huvilised uudistada Viljandi raekoja saalis.