Arhitektuurimuuseum avab taas uksed

Rotermanni Soolalaos asuv Eesti Arhitektuurimuuseum avab remondi järel taas uksed. Lisaks uuendatud püsinäitusele avati täna suurejooneline väljapanek Taiwani kaasaegsest ehituskunstist.

Rotermanni Soolalao esimesel korrusel asuv Eesti arhitektuuri püsinäitus on teinud läbi värskenduskuuri, lisandunud on avarust ja digilahendusi. Paremad võimalused on tekitatud näitustega kaasnevate info ja haridusprogrammide jaoks.

Teine korrus on aga Taiwani arhitektuuribüroo Fieldoffice Architects loomingu päralt. Rändnäitus "Luues kohti" alustab Eestist oma Euroopa turneed. Büroo tööd iseloomustab tugev side kogukonna ja keskkonnaga.

"Nad vaatavad arhitektuurile ja linnale laiemalt. Nad nimetavad seda linna akupunktuuriks ja neid tegelikult võiks nimetada mitte arhitektideks vaid arstideks, ravitsejateks. Nad ravivad linna nõelteravate ja täpsete parendustöödega, mida nad siis olulistesse kohtadesse linnastruktuuris teevad: kas mõne väljaku, ühiskondliku hoone, teatri või mõne silla, mis parendab, tervendab ja viib edasi linnakeskkonda," iseloomustas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari.

"Me õpime oma perekonnalt ja ajaloost. Meie tugevus on see, et me jagame ausalt oma kogemusi ning mõistame, et traditsioonid ei ole vaid nostalgia, selles on suur loovus," lisas büroo Fieldoffice Architects peaarhitekt Sheng-Yuan Huang.

Näitus "Luues kohti" on Rotermanni Soolalalos avatud kuni veebruari lõpuni.