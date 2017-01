Saksamaal avati moodne kontserdimaja, mida ehitati ligi kümme aastat

11. jaanuaril avati Saksamaal Hamburgis ilmselt üks maailma parimaid kontserdimaju Elbphilharmonie ehk Elphi, mille ehitus kestis tõusude ja mõõnadega ligi kümme aastat.

Planeeritud 77 miljoni euro asemel kulus ehitusele 789 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kontserdimaja südameks on nn veinimäe printsiibil ehitatud suur saal, kus ükski 2100 vaatajast ei istu dirigendist kaugemal kui kolmkümmend meetrit ning tänu Jaapani akustikameistri Yasuhisa Toyota perfektsele tööle on muusika ühtviisi nauditav kogu saalis.

Elfi on uueks koduks Põhja-Saksa Ringhäälingu Orkestrile. Avakontsertidel ette kantud esimene pala on Benjamin Britteni "Pan", kus soleerib Eestist pärit oboemängija Kalev Kuljus, kes töötab Elbphilharmonie orkestris juba 14 aastat.

Kuljus ütles, et nad on selles saalis mänginud kõike alates barokist kuni tänapäeva muusikani. "Ka kammermuusika sobib sinna saali, mitte ainult suurteosed, mis nõuavad suurt orkestri koosseisu." Sealjuures tõdes oboemängija siiski, et värske kontserdimaja saalis lihtne mängida ei ole. "Iga väiksemgi heli on kosta ja see nõuab muusikult tohutut täpsust ja kindlust."