Rakveres allkirjastati lepe Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja rajamiseks

Kultuuriminister Indrek Saar ja Rakvere linnapea Mihkel Juhkami allkirjastasid 6. jaanuaril Rakveres hea tahte leppe. Selle tulemusena laieneb SA Virumaa Muuseumid näitusteala ning Rakvere Pauluse kiriku hoone renoveeritakse multifunktsionaalseks Arvo Pärdi nimeliseks kontserdimajaks ja kultuurikeskuseks.

Rakvere Pauluse kirik ehitatakse tulevikus ümber multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks, kus saab korraldada kontserte ja muid sündmusi. Majas saavad harjutusruumid näiteks kohalikud tantsijad ning uude kultuurimajja rajatakse ka tänapäeva nõuetele vastav kunstigalerii.

Kultuuriministeerium eraldab vastavalt kokkuleppele Virumaa Muuseumidele 180 000 eurot, et osta Rakvere linnalt aadressil Tallinna mnt 5 asuv ajalooline kinnistu näitustepinna laiendamiseks. Müügist saadud tulu peab linn vastavalt kokkuleppele kasutama Pauluse kirikuhoone renoveerimiseks nüüdisaegseks kultuurikeskuseks.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ütles allkirjastamisel, et nüüd võib alata Celander Projekt OÜle võidu toonud projekti "Tin tin’na:buli" elluviimine. Ta märkis, et Arvo Pärdi kontserdimaja loomine on linnale eluliselt vajalik, aga mõistagi ka auasi.

Rakvere Pauluse kirik pühitseti 1940. aastal, kuid hoonet ei jõutud krohvida, ehitamata jäid ka tornikiivrid ja kantseleitiib. Teises maailmasõjas pühakoda kannatada ei saanud ning Rakvere Pauluse kogudus kasutas kirikut 11 aastat, kuni see likvideeriti. Nõukogude okupatsiooni ajal rajati hoonesse võimla ja sellisena on see olnud kasutusel tänini.