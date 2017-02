"OP" tutvustas Jan Skolimowskit ja tema loomingut

Eesti ühest tunnustatumast sisearhitektist Jan Skolimowskist pole tema tagasihoidliku loomuse tõttu just palju teada. Kultuurisaade "OP" üritas seda viga parandada.

Jan Skolimowski võitis eelmisel aastal sisearhitektuurivaldkonnas peaaegu kõik auhinnad, mida võita andis.

Ta ütles, et see lihtsalt näitab, et töö, mida tema ja KAMP Arhitektide meeskond on teinud, on jõudnud sinnamaani, kus seda hinnatakse.

"Me oma büroos katsetame alati mingeid uusi materjale, uusi lahendusi, uusi vorme. Tihtipeale on nii, et me käime selle välja ja hakkame siis lahendusi otsima. Selles suhtes võivad kõik kliendid meie peale kindlad olla, et me ei kao selja tagant ära."

Arhitektuuriloolane Karin Paulus ütles, et tema jaoks on KAMP Arhitektide loomingus kõige põnevam Pärnu rannastaadion ning ta tõi veel välja Tartu Hektor Design Hotelli ja rääkis pikemalt ka Skolimowski loodud Lenne bürooruumidest.

Intervjuud andis Skolimowski aga hoopis oma ehtekunstnikust naise Birgit Skolimowski ateljees.