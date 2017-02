Brüsseli peaarhitekt Kristiaan Borret: riigiarhitekt peab eri osaliste vahel sildu looma

Hiljuti külastas Eestit Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes ütles, et sõltumatu riigiarhitekt peab rajama sildu erinevate linnaarendamise osaliste vahele.

Turistidele on Brüssel eelkõige pissiva poisi nägu, siinsetel elanikel on aga sageli argisemad mured, näiteks suurlinnale tüüpiliselt tihe liiklus ja saastunud õhk, vahendasid AK kultuuriuudised. Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret ütles Eestis käies, et arhitekt saab piirkondlikku arengut olulisel määral kvaliteetsema elukeskkonna poole suunata. Näiteks saab arhitekt seista selle eest, et loominguline mõtteviis jõuaks poliitilistesse aruteludesse.

"Riigiarhitekt töötab iseseisval positsioonil, see on väga oluline. Ta ei kuulu kellelegi ja kuulub kõigile. See on eelis, sest nii suudab ta ehitada sildu linnaarendamisel osalejate vahele," ütles Borret.

Igal aastal lisandub Brüsselisse umbes 10 000 uut elanikku, seega on vaja linna tihedamaks ehitada. Teine peaarhitekti jaoks südamelähedane teema on tootev linn ehk see, et uusarendustes jätkuks ruumi ka torulukksepale, autoremonditöökojale ja miks mitte ka köögiviljapeenrale. Küllap sobib sellese ritta ka churro´de ja vahvlite kiosk. Seda äri ajav Guy Collard ütles, et temale Brüssel väga meeldib.

"Ma armastan Brüsselit, ma olen pärit Liège´ist, elan siin juba 30 aastat ja ma leian, et see on imeline linn," sõnas ta.

Härra Collard ise on linna elu parandanud sellega, et kuigi haagist on vaja vedada suure autoga, siis muudeks sõitudeks on ta endale ostnud elektriauto.