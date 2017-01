Tartu ülikooli maalitudengite viimasel näitusel räägitakse unustamisest

Tartu Ülikooli maalieriala magistrandid uurivad Nooruse galeriis avatud näitusel kunsti kui mälukandjat. Näituse "Mälu" keskmes on mälu valikulisus, võime unustada ning isikliku mälu suhestumine kollektiivsega .

Näituse kuraatori Jaan Elkeni sõnul on kunst mälukandja ajal, mil kaubamärkidel on võim korrigeerida meie isiklikke mälestusi. Popkunsti esteetikat kasutades analüüsib isiklike mälestuste korrigeerimist ka Mirjam Hinni "Tapetud Marat". "See on näide sellest, kuidas me mäletame sündmusi läbi kunsti ja kuidas kunst tegelikult defineerib aega," ütles Elken "Aktuaalses kaameras" ja lisas, et enne seda, kui salvestajat ja fotot ei olnud, oligi kunst põhiline kandja.

Tartu ülikooli suletava maalieriala viimaseks jääval näitusel põimub isiklik mälu kollektiivse mäluga ning maalikunst teiste kunstiliikidega. Eksperimentaaltrükkidega käsitleb näitus ka tulevikumälestusi - poeetilisi kujutelmasid, mis kokkupuutel tulevikutegelikkusega võivad ka tühistuda.