Eluheidiku saatusest välja tulnud mehed loovad kristlikke punkpilte ja -muusikat

Usk, kunst ja muusika on aidanud elu mõtte leida Kaido Rätsepal ja Ahto Heidenil, kellel õnnestus välja rabeleda eluheidiku saatusest, kus nende endi sõnul neil muid valikuid polnudki kui surm või muutumine. Kaido Rätsep maalib nüüd kristlikke punkpilte ja Ahto Heiden loob laule, mida punkbändina koos esitatakse. Nii elutee kui ka uus näitus on viinud mehed Valka.

Skvotterielu elanud pärnakas Kaido Rätsep ja omadega Balti jaama ümbrusse vajunud tallinlane Ahto Heiden said kokku Pärnu lähedal kristlikus Hea Tuju Vennaskonnas, kus nii neil kui ka teistel saatusekaaslastel õnnestus end leida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuus aastat tagasi poleks arvanud, et ma üldse rahva ees esinen. Aga kõik liigub ja üle saja laulu on mul juba valmis. Need on evangeelsed laulud, aga ma üritan neid kirjutada nii, et ka inimesel, kes jumalat ei tunne, oleks arusaadav, millest laulud räägivad. Hiljem plaanin need plaati panna," selgitas Heiden.

Kunstiteadlane Mari Vallikivi peab Kaido Rätseppa Eesti üheks omapärasemaks naivistiks, kes esindab meie kultuuris isegi mitut subkultuuri.

Hea Tuju Vennaskonna päevikud, mida Rätsep on pidanud, on lugu sellest, kuidas üks inimene ja tema anne kaduma ei läinud.

"Kunst on minu jaoks teine reaalsus, asi, mida veel pole olemas. Ja minu arvates on see jumalik, sest ka jumal lõi olematuid asju nagu olemasolevaid. Valgust veel ei olnud - saagu valgus!" rääkis Rätsep.

Punkmaalidel toimetab piiblist inspireeritud Lõvikuningas, kes on hea, armastav ja tulevikku vaatav.