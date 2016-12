EKA tudengid võtavad uuel näitusel riski

ARS-i majas avatud näitusel saab näha Eesti kunstiakadeemia maalieriala magistritudengite nägemust järgmise Veneetsia kunstibiennaali kuraatorinäituse teemast "Viva Arte Viva".

"Viva Arte Viva" on kunstiteadlase ja kuraatori Christine Maceli Veneetsia biennaali kuraatorinäituse pealkiri, mis annab mõtestamiseks ruumi lõputult. Näituse valmimist juhendasid Jaan Toomik ning Venemaa pop-kunsti žanris tegutsev maalikunstnik Vladimir Dubossarsky, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teema on suhteliselt lai, praktiliselt sinna mahub kõik. Kuigi on maalitudengid, aga siin on pool ekspositsioonist videod ja performance'id ka, nii et nagu tänapäeva maailm on, kunstnik peab töötama nagu renessansiajal mitmel rindel," lausus juhendaja Jaan Toomik.

Kunstiakadeemia maalikunsti magistrandid õpivad ja töötavad ARS-i majas. Projektiruum võimaldab neil nii kunsti teha kui ka seda eksponeerida. "Mul kujuneski peamiseks temaatikaks lagunemine ja siis ma lähenesin erinevas vormis ja erinevate materjalidega," kirjeldas oma tööd kunstnik Kelli Gedvil. Kunstnik Alo Valge lisas, et projekt on olnud hästi pikk protsess. "Juba see tehniline pool on kestnud kuude kaupa, kuidas ta alguse sai, millest ta alguse sai," tõdes ta.

Kunstiväljal on on tihe konkurents ning üha raskem silma paista. Juhendaja Vladimir Dubossarsky soovitab noortel kunstnikel riskida. "Mida jõulisema žesti sa teed, seda rohkem sa riskid. Aga ilma riskita ei tule midagi välja, sa jääd keskmiseks kunstnikuks, kes käib tuntud radu. Minu arvates peab noor kunstnik katsetama, eksima ja riskima, see on lubatud," ütles ta.

Magistriprogramm näeb ette, et tudengid peavad õpingute käigus saama kätte reaalse kunstnikuna töötamise kogemuse, see tähendab kataloogi koostamist, meediaga suhtlemist ja meeskonnatöö oskust.