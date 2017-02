Kadriorus kohtuvad Paul Delvaux ja talle pühendatud ehted

"OP" uuris kaht näitust, mis mõlemad on seotud Paul Devaux'ga. KUMU näitusest "Paul Devaux, Unest ärkaja" rääkis Jaak Kangilaski ning Urve Küttneri ehtenäituse "Ehted Delvaux'le" tausta selgitas kuraator Harry Liivrand.

Jaak Kangilaski selgitas "OP-is", et kunstnik Paul Delvaux elas lausa 97-aastaseks. "Selle pika eluea juures on kõige imetlusväärsem, et oma põhitemaatika ja põhilisi kunstilisi eesmärke ei loovutanud," ütles ta ja lisas, et kuigi Delvaux esines sürrealistidega ühistel näitustel, siis ta end nende sekka ei pidanud. "Ometigi reaalsusele vastandava imedemaailma ja unenäoliku müsteeriumitunde sai ta suurel määral just sürrealistidelt."

"Delvaux kujunemise puhul on oluline mainida, et ta omandas akadeemilise meisterlikkuse, mida sugugi kõik 20. sajandi moodsa kunsti esindajad ei ole omandanud," ütles Kangilaski ja nentis, et see andis talle võime oma kunstis põimida fantastilist ja irreaalset maailma väga täpsete detailidega. "Ta on inimeksistentsi kõige mõjuvamad aspektid enda kunsti sidunud."

Kumu kunstimuuseumi näituse "Paul Delvaux. Unest ärkaja" kõrval on võimalik Vilde muuseumi Kastellaanimajas näha Urve Küttneri ehtenäitust "Ehted Delvaux´le". Näituse kuraator Harry Liivrand tõi välja, et sellele, kuidas Küttner on alates 2000. aastast järjepidevalt tegelenud enda Delvaux sarjaga, ei leidu Eesti kunstis pretsedenti. "Mis mind eriti Urve Küttneri loomingu puhul võlub, on see, kuidas ta ühendab enda jaoks klassikalise ehtekunstitraditsiooni teiselt poolt nii-öelda madala kunstiga," selgitas Liivrand.

"Urve Küttner töötab siiani sellises väga minevikku vajunud tehnikaga nagu on filigraan," nentis Harry Liivrand ja tõi välja, et samuti kasutab Küttner emaili, mida Eesti ehtekunstis kasutatakse vähe, safiire ja hõbetraati. "Ta toob sisse ka helmed ja akupunktuuri nõelad ja annab sellistele lihtsatele materjalidele täiesti esteetilise tähenduse."

KUMU näitus "Paul Delvaux, Unest ärkaja" jääb avatuks kuni 12. märtsini, Kastellaanimaja galerii väljapanek sealjuures 25. veebruarini.