Enn Kunila kunstikogu klassika jõudis Firenzesse

Eesti kunstiklassika on jõudnud maailmakuulsasse Itaalia kunstilinna Firenzesse. Näitus "Visoonid Põhjalast" koondab Enn Kunila kunstikogu parimad tööd aastatest 1910 - 1945. Näituse kuraator on kunstiteadlane Eero Epner ja kujundaja Tõnis Saadoja.

Santa Maria Novella väljakul asuvas Novecento muuseumis saab näha 33 kunstipärli 16 Eesti maalijalt: näiteks Ants Laikmaa, Nikolai Triik, Vilhelm Ormisson, Herbert Lukk ja muidugi Konrad Mägi. Kuraator Eero Epner on valinud tööd, mis esindavad põhjamiast pilku Eesti loodusele, inimesele ja maailmale. Väljas on ka Itaalia-ainelised maalid. Näituse ettevalmistamisele kulus poolteist aastat, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Tegelikult on elus nii, et kui tahad midagi väga hästi teha, siis ei ole kunagi kerge. Selleks tuleb kõvasti vaeva näha ja siin tuli väga pikalt vaeva näha. Aga täna on hing väga rahul ja näitus on üleval. Siin näituse ruumides nagu tekibki suur hingerahu, mis on väga hea märk," ütles Enn Kunila.

Kunila kogu uurinud Itaalia kunstikriitiku Arnaldo Colasanti hinnangul on vähetuntud kunsti esitlemine Itaalias risk, kuid siin on selgelt näha, et Eesti üllatab just maastikega.

"On üllatav näha maastikku, mis pole stereotüüpne Balti mere maastik, vaid unistuste ja värvi maastik. Maastik, millel on ühist ka mõnede Itaalia 19. sajandi lõpu koolkondadega. See, mis siin peegeldub, on kahtlemata Prantsuse fovism ja muidugi Viini, kuid ka Zürichi koolkond. Siin on teatud värvistik ja ka itaalia autoritelt tuttav tonaalsus, mida võib näiteks näha Ferrara metafüüsilise koolkonna puhul," sõnas Colosanti.

Näitus "Visoni dal Nord" on Firenzes avatud 21. maini.