Värske fotonäitus vaatab lugevaid inimesi

Fotonäitus "Loetud hetked" toob vaatajani selle, kui mitmekesine võib olla aeg, mille veedame kirjasõna seltsis.

Ligi kahesaja töö seast valiti näitusele välja kakskümmend fotot, millel on kujutatud lugejaid väga erinevates paikades ja aegadel. Kõik pildid näitavad lugemishuvi universaalust.

"Loetud hetked" on avatud Haapsalu raamatukogus märtsi lõpuni. Sealt rändab see edasi teistesse Eesti raamatukogudesse. Näituse korraldajad usuvad, et paberraamatul on oluline roll ka nutiseadmete ajastul.

Näituse "Loetud hetked" üks korraldajates Anu Vunk selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et päris paber ei kao mitte kuhugi ja vastupidi kõikidele ootustele või trendidele jäävad väga paljud just päris raamatu juurde. "Lülitangi kõik ekraanid välja ja saan keskenduda, oma mõtte lõpuni mõelda," sõnas Vunk ja lisas, et ekraanid ei võimalda seda juba füsioloogiliselt.