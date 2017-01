Taavi Suisalu tegi selfi asemel endast kaugportree

Taavi Suisalu avas Hobusepea galeriis tehnoloogilise kunstinäituse. Ta on loonud nii heli- kui visuaalikeskseid töid, milles on luubi all inimese ja tehnoloogia suhe.

Kui tänapäeval tehakse endast selfisid ehk lähivõtteid, siis Suisalu on teinud endast kaugportree.

"See on visuaal, mille ma olen endast võtnud ja see on ka seotud tehnoloogiaga. Sellega, kuidas me endid näeme läbi tehnoloogiate. Me anname väga palju oma igapäevases elus endast ära tehnoloogiale ja mingis mõttes lahustume tehnoloogiasse. See autoportree: ma olen selle pildi peal, aga sellisel üldistatud kujul, et mind tegelikult pole näha, ma justkui nagu sumbun sellesse," kommenteeris Suisalu.

Heliinstallatsiooni tarbeks on ta lindistanud selliseid satelliite, mis on maha kantud, mis on iseeneslikult süsteemivigade tõttu tööle hakanud ja mille signaalid on mürased ning ehk veidi lopergused. Sellest omakorda on ta komponeerinud teose ning salvestanud selle vinüülplaadile.

"Ma suutsin näha horisondi taha, mis minu jaoks oli selline rännak. See inimese ja tehnoloogia suhe on asi, mida tasub kogu aeg üle korrata, et kui palju me endast ja oma kogemustest anname tehnoloogiale ja kui palju sellest kogemusest me võtame endale tagasi," rääkis kunstnik.

Näitus jääb avatuks 30. jaanuarini 2017.