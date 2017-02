ETDMis näeb Eesti keraamikute ja söögikohtade koostöös valminud nõusid

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis (ETDM) saab imetleda üheksa Euroopa muuseumi tippkeraamikat. Peanäitusele lisaks on muuseumi galeriis avatud Eesti Kunstiakadeemia ja siinsete söögikohtade koostööprojekti "Toit ja nõu" tulemused.

Eesti noored keraamikud kunstiakadeemiast on pannud seljad kokku restoranidega, et disainida ja valmistada isikupärased nõud just neile mõeldes.

Ööbiku gastronoomiatalu peremees Ants Uustalu ütles "OP-is", et tema kui meisterkoka jaoks on oluline, milline on nõu, mille peal ta toitu serveerib.

"Tänu sellele on see restoran võib-olla natuke teistmoodi kui teised. See on isikupärane ja alati tuleb nõuga kaasa ka lugu. Eesti Kunstiakadeemia tudengid tulid mulle külla ja me saime selle inspiratsiooni sellest majast. Vanast mahajäetud majast, milles on täna restoran," lausus Uustalu.

Keraamik Kaja Altvee rääkis, kuidas ta kausse valmistas.

"Minu esialgne idee oli valmistada need kausid portselanist, aga et anda kivilikumat ilmet, pidin ma seda toonima ja segama sisse erinevaid kilde, mis annaksid kivilikumat tunnetust," selgitas ta.

Altvee lisas, et tal oli peas idee nõust, mis meenutaks natuke ohvrikivi.

Jutuks tuli paekivist insipireeritud leivaalus ning vana ja uut ühendav pearoataldrik.