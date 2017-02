Vabariigi loojate mälestusmärgi konkursi võitis "Ajahetk"

Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkursi võitsid Margus Kadarik ja Mart Kadarik tööga "Ajahetk". Mälestusmärk püstitatakse Pärnus Kuninga tänava põhikooli ette vabariigi sajandaks aastapäevaks.

Mälestusmärk on pühendatud Eesti Vabariigi loojatele, Eestimaa Päästekomitee liikmetele Konstantin Pätsile, Jüri Vilmsile ja Konstantin Konikule ning Pärnus iseseisvusmanifesti ette lugenud Hugo Kuusnerile. Nii Päts, Vilms kui ka Kuusner õppisid omaaegses Pärnu poeglaste gümnaasiumis, mis praegu kannab Kuninga tänava põhikooli nime, sellest siis ka monumendi asukoht, vahendasid AK kultuuriuudised.

Kokku saabus kümme tööd, millest esialgu valiti välja kolm paremat. Võitjaks osutunud Margus ja Mart Kadarik tõdesid, et lõpptulemus ei erine kavandist palju.

"Siin on ikkagi nüansiküsimused. Mingeid asju kindlasti tuleb natukene sinna-tänna nihutada. Aga põhimõte, kontseptsioon, üldlahendus, ma usun, et enam-vähem jääb. Lahendus sai sedavõrd põhjalik, et siit pealt on hea minna edasi juba täpsustava tööprojektiga. Põhimõtteliselt on see asi teostatav sellisena nagu ta on kavandina välja pakutud," rääkisid nad.

Teise preemia pälvisid Kertu Kruus ja Liisa Sekavin tööga "Aja lehed", kolmanda preemia said Riho Kuld, Ilme Kuld ja Kristofer Soop tööga "Sünd". Täpselt aasta pärast on mälestusmärgi avamine. Linn on selleks raha kavandanud.

"Monumendiks on tänavu eelarvesse planeeritud juba 140 000 eurot ja lisa tuleb kas siis lisaeelarvega või siis järgmise aasta alguse eelarvega. Ja teine pool on ee, et me tahame kaasata Eesti elanikku siia," ütles linnapea Romek Kosenkranius.

Niisiis saavad aga kõik soovijad monumendi rajamist toetada ja saavad hilisemas trükises ka ära märgitud. Arveldusarve numbri ju muu olulise teabe leiab Pärnu linna kodulehelt.