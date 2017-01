"Pärnumaa foto" on kasvamas festivaliks

"Pärnumaa foto" on kasvamas aastanäitusest festivaliks. Juba 12. korda Pärnu Linnagaleriis eksponeeritud fotonäitus, mis kannab alapealkirja "Mäng", on üks populaarsemaid kunstisündmusi meie suvepealinnas.

Fotograafiahuvilisi, nii neid, kes pildistavad ja oma töid näitusele pakuvad, kui ka lihtsalt foto vastu huvitundjaid, on nii palju, et pilte tuleb alati näitusele palju rohkem, kui neid välja saab panna. Aga lugupidamisest autorite vastu eksponeeritakse igaühe parim töö, et keegi end kõrvalejäetuna ei tunneks. Muidugi on neid, kellelt on väljas rohkem pilte. Millest aga tuleb see, et fotonäitusi külastatakse näiteks maalinäitustest rohkem, küsisid AK kultuuriuudised.

"Foto, võiks öelda, on lihtsalt nii populaarne. Kasvõi igasugu Instagramid ja Facebookid on täis fotosid, mida klõpsutatakse igal hetkel ja igas kohas, nii valitud kui valimatutes kohtades. Kahtlemata on inimeste huvi fofograafia vastu väga suur. Käesoleval näitusel me saame näha nii profifotograafide kui hobifotograafide töid. Meie eesmärk on saada näitusele võimalikult hea kvaliteedi ja kõrge kunstilise tasemega pildid. Tõenäoliselt seetõttu ka on huvi rahva seas väga suur, kuna neid leide fotograafide poolt, nimelt just selle klõpsutegemise leide, on siin päris palju," kommenteeris Pärnu Linnagalerii juhataja Alar Raudoja.

Tundub uskumatu, aga linnagalerii näitusega samal päeval avati Pärnus veel kolm fotonäitust, üks kunstnike majas ja kaks teatris. Nii ongi tulnud idee, et järgmise aasta jaanuaris toimub Pärnus juba fotofestival. On, kuhu pilte pakkuda ja on, mida vaadata.

Tänavune "Pärnumaa foto" jääb aga avatuks 18. veebruarini.