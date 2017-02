Disainerite liidu ja kultuuriministeeriumi disainikonkursi võitis "Velkur"

3. märtsil avatakse Firenzes mainekas Novecento kunstimuuseumis näitus "Visions from the North. Estonian Painting from Enn Kunila’s Collection, 1910-1940". Eksponeerimisele tulevad 33 maali, sh. Nikolai Triigi, Ants Laikmaa, Villem Ormissoni, Endel Kõksi, Paul Burmani, Elmar Kitse jt. teosed. Eraldi tähelepanu on Konrad Mägi maalidel, millele on pühendatud omaette saal.