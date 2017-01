HOP galeriis näeb Sofia Halliku ehtekunsti

26. jaanuaril kell 18.00 avatakse HOP galeriis Sofia Halliku isikunäitus "Born-Digitals".

Näitus käsitleb küberruumi mõjusid ning digitaalse tehnoloogia kasutamist kunstiteosega manipuleerimisel. Digitaalse revolutsiooni järelkajana toimub üldine kunstiteoste dematerialiseerumine ja virtualiseerumine, see mõjutab muuhulgas ka ehtekunsti, mis on oma olemuselt äärmiselt füüsiline kunstivorm, teatab galerii.

Halliku tööde eesmärk avaldub käsi- ja masinatöö vastandlike kontseptsioonide häbitus ja teadlikus kohandamises. Täpselt nende kahe kontseptsiooni ristumiskohal tekib midagi tõeliselt atraktiivset, mis saab osaks meie reaalsusest.

"Üldiseks ideeks ongi näidata, kuidas internet ja küberruum mõjutavad ehtekunsti," ütles Sofia Hallik "Aktuaalsele kaamerale".

Sofia Hallik (sündinud 1991. aastal) on ehtekunstnik ning Eesti Kunstiakadeemia doktorant (aastast 2015). Oma doktoritöös "Theomorphic Jewellery Essence by Means of Virtuality and Autonomy" (juhendajad prof Kadri Mälk ja dr Jaak Tomberg) keskendub noor kunstnik jumaliku vormi otsingutele läbi innovatiivsete materjalide ja tehnoloogiate. Enim huvitab teda see, kuidas küberruum ja digitaalne tehnoloogia mõjutavad ehtekunsti.