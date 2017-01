Kamille Saabre isikunäitus mässab mina-keskse maailma vastu

Kamille Saabre värskelt avatud isikunäitus kannab pealkirja "Viljad valmivad südames ehk kõik, mis liikvele lükkad, jõuab sinu juurde tagasi". Näitus koosneb natüürmortidest, kus on kujutatud erinevaid vilju, marju ning puu- ja aedvilju.

Saabre ei viljele traditsioonilist natüürmorti, vaid ütleb, et tema kujutatud viljad on elus. Oma näitusega tahab Saabre mässata tänapäevase mina-keskse maailma vastu.

"Minu arvamus, minu edu, minu armastus, minu unistus, minu töö – sellise mina-keskse maailma vastu ma tahaksingi mässata ja nende viljamaalidega natuke panna inimesi mõtlema selle peale, et me oleme ikkagi andja rollis, mitte ainult saaja ja võtja rollis. Et me anname endast midagi välja ja millist vilja see siis kannab meie mõte, tegu, sõna," iseloomustas kunstnik "Aktuaalsele Kaamerale".