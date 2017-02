Rahvusvahelise Kunsti Laboratooriumi näitus jõudis Pärnusse

Möödunud aastal loodud kunstnike rühmitus Rahvusvahelise Kunsti Laboratoorium jõudis oma näitusega Pärnusse. Rühmitus koondab eri rahvustest ja põlvkondadest kunstnikke ning maalide kõrval eksponeeritakse ka skulptuuri ja graafikat.

Rahvusvahelise Kunsti Laboratoorium loodi mullu kevadel. Kunstnike jutu järgi ühendab neid eelkõige see, et tähtsaks peetakse kunsti klassikalisi väärtusi. Samas on rühmitusel ka palju lihtsam oma töödega näitustele jõuda kui igal kunstnikul eraldi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oma tööd viisid Pärnu linnagaleriisse Vladimir Anšon, Aleksei Kornilov, Aleksandr Litvinov, Ado Lill, Valeri Laur, Viive Noor, Vjatšeslav Semerikov ja Anatoli Strahhov.

Rühmituse esimene näitus toimus jaanuaris Rahvusraamatukogus, Pärnu näitus on teine.

"Me oleme kõik erinevad, aga ma ei ole kuulnud ühtegi inimest ütlemas, et see segaks. Ja kõigile meeldib. Kõik kunstnikud on Eesti kunstnikud, Eesti kodanikud. Pärnus me oleme esimest korda ja oleme väga tänulikud sellele majale, et saime siin näitust teha," rääkis Aleksei Kornilov.

Rühmitusse kuulub eakaid kunstnikke, aga ka nooremaid.

"Näiteks meil on ka neiud ja vanad kunstnikud ja hästi vanad kunstnikud nagu maalijad Strahhov, mina, Lill. Kõigil on midagi ühtset ka olemas, ei ole nii suured avangardistid kui näiteks noor põlvkond," selgitas Valeri Laur.

Näituse avamiseks sai valmis ka Pärnu kunsti aastaraamat, mida antakse järjepidevalt välja 1997. aastast.

Näitus jääb Pärnusse 18. märtsini.