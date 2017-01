Tartu kunstimuuseumis saab näha Eesti nüüdisaegset koomiksiloomingut

Tartu Kunstimuuseumis avati Eesti nüüdisaegse koomiksiloomingu avangardsemaid suundumusi tutvustav näitus "Hall tsoon". Seni mahult suurim Eesti koomiksi ülevaatenäitus peegeldab tõika, et laiema publiku jaoks on koomiksid tundmatu ala.

Kuraator Mari Laaniste sõnul jäädvustab näitus koomiksikunsti kui nähtust, mida ei kammitse harjumuspärased formaadid ja tehnikad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alates Madis Otsa "Pesakonnast", mis on küll seekord võtnud uhke seinale pandud lõuendite kuju, kuni hästi detailsete ja peenelt läbi maalitud sügavamõtteliste teosteni. Minu meelest on selles valdkonnas hästi palju siiras tegemisrõõmu. Autoreid mingid välised piirangud kuidagi ei kammitse ega takista," selgitas Laaniste.

Lisaks traditsioonilises võtmes lahendatud koomiksilugudele, näeb näitusel ka Veiko Tammjärve taasloodud Roy Lichtensteinist inspireeritud üht Tallinna linnaruumi esimest omaalgatuslikku supergraafikat "Rock Summer", mille ammu hävinud originaal ilmestas 1990. aastate linnapilti Tallinnas Paldiski maanteel.

"Ühel hetkel üks noor kunstnik ehk siis mina tahtsin kuskile linna hästi suurt pilti teha ja siis kuidagi ristusid meie teed Rock Summeriga ja siis meie mõlema huvi kuidagi kohtus," selgitas Tammjärv.

Kuraatori sõnul on Eesti koomiksikunst kaotamas või juba kaotanud sideme trükimeediaga. Ometi iseloomustab siinset koomiksikunsti julge kunstitaotluslikkus.

"Ma arvan, et me oleme jõudnud ajajärkku, kus me jõuame vaikselt järele rahvusvahelisele üldpildile ja järjest rohkem tekib koomiksi vallas sarnasusi Skandinaaviamaades toimuvaga. Seal on ka hästi tugev, sõltumatu ja autori soovide ja käekirja keskne lähenemine," rääkis Laaniste.