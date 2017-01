Türil saab näha Heino Veskimäe kujukeste näitust

Türil avati Heino Veskimäe värviliste kujukeste näitus, kus on väljas kümneid stseene filmist "Viimne reliikvia", kuid mehe lemmikute hulka kuulus ka kõik see, mis on seotud hobuste, talutööde ja spordiga.

Praktilise meelega Heino Veskimäe hakkas täitma oma unistust saada kunstnikuks alles küpses eas. Enne seda pidas ta pikalt autojuhi ametit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Juba koolis oli õpetaja soovitanud Heinol minna õppima kunsti, kuid Heino arvas, et kunstnikud siiski teenivad väga vähe ja tema läheb ikkagi autojuhiks, kuna siis tema näeb ka ilma ja saab rännata," rääkis Türi muuseumi juhataja Erika Jaanhold.

"Puutööd tegi ta oma pensionieas palju aastaid. Kuna ta ise on ka talust pärit, siis eriti südamelähedane oli talle talutööde teema. Siin võibki näha, et lemmikuks on tal hobune," lisas Jaanhold.

Inspiratsiooni sai Veskimäe raamatutest ja filmidest. "Kindlasti üks suurem teema on filmist "Viimne reliikvia" - seal on üle 30, pea 40 teemat ja kujukest -, samuti "Kalevipojast"," ütles Jaanhold.

Kollektsiooni kinkisid Türi muuseumile sugulased pärast Heino Veskimäe surma. Mees ise olevat olnud nii tagasihoidlik, et tema salajasest kunstihobist teadsid vaid lähedased.

Heino Veskimäe loomingust on varem korraldatud vaid üks näitus ja see oli 2009. aastal Viljandis Kondase keskuses.