Viljandis kogunesid poistekoorid suviseks laulupeoks harjutama

Viljandis kogunesid täna poistekoorid, et harjutada suviseks laulupeoks, maakondades on alanud noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" eelproovid.

Poistekoorid peavad suviseks noortepeoks selgeks õppima viis laulu. Viljandimaalt pürib noortepeole 2000 lauljat ja tantsijat, mis on pisut vähem kui eelmisel korral, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Nii tantsul kui laulul on omad kriteeriumid, see, kui palju kooris võib laulda, et pääseda peole. Maakoolides ei tule see veel täis. Aga alati on erandeid ja see on alati läbirääkimiste küsimus," ütles Viljandimaa rahvakultuurispetsialist Kati Grauberg-Longhurst.

Viljandi poistekoori dirigent Riin Trumm ütles, et nad loomulikult loodavad laulu- ja tantsupeole pääseda.

"Selleks on vaja täna kenasti laulda. Ja muidugi 24. aprillil, kui tuleb teine ettelaulmine, kus ka hinnatakse ja antakse kategooriad," sõnas ta.

Noortepeo poistekooride dirigent Hirvo Surva sõnas, et palju tööd on juba tehtud.

"Siit on ainult edasi minna. Tuleb teha koos proovi, vaadata veel, millised veakesed on sisse tulnud või jäänud. Parandame need ära ja siis kevadel on kõigil juba kindlam tunne tulla järgmisesse eelproovi," arvas ta.