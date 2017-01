Saaremaal peeti kandlepäevi

Saaremaal Orissaares peeti 15. kandlepäevi.

Orissaares on kandlepäevi korraldatud tuntud kohaliku kandlemeistri Vassili Sepa mälestuseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alates sajandivahetusest hakati uuesti väikekandleid ellu äratama ja meisterdama. Siis tekkisid ka pillikursused ja Orissaare kandlepäev hakkas kokku meelitama kandlehuvilisi," selgitas kandlepäevade korraldaja Õie Pärtel.

Oma panuse kandlemängu taastulemisse on andnud näiteks ka Mart Aardam, kelle juhendamisel on valmis saanud sadu kandleid.

"Ma lugesin kokku, et laagrites on minu käe all tehtud üle 200 pilli ja lisaks neid, mida ma ise olen tellimuste näol teinud, on ka üle 160," rääkis Aardam.

Nauditavat kandlemängu pakkunud isa ja poeg Sooäärte puhul oli paljudele üllatus, et ligi 70-aastase kandlemängu kogemusega vanahärra võtab pilli hoopis tagurpidi ette.

"Arvati, et see on kogemata, aga tegelikult see niimoodi käibki. Ja nimetatakse seda moodust pealtpanemiseks või pealt käte panemiseks. Sedapidi mängijaid on jäänud väga väheks. Profimängijaid ei teatagi peale minu ühtegi olevat," rääkis Arno Sooäär.

6-12keelne väikekannel on väidetavalt kergesti ja kiiresti õpitav pill.

"Algtasemel, et seal kolme duuri lüüa, tuleb üsna ruttu kätte. Aga kui tahta seal midagi keerulisemat mängida, siis tuleb ikka harjutata. Mu esimese klassi lapsed saavad paari kuuga juba lugudega hakkama," ütles Õie Pärtel.