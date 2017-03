Kaido Kirikmäe: üritan ürgsele algimpulsile järjest lähemale saada

Dirigent Kristiina Poskal on kevadkuul esinemised Saksamaal ja Norras, veebruaris ja aprillis olid ja on tal ülesastumised ka kaalukatel sündmustel Eestis. Rõõmustav on Eesti naisdirigendi jätkuv edu muusikateatri- ja kontserdilavadel, mitmel pool ka eesti muusikaga tema kavades.