Ester Mägi 95: täna kõlab juubelikontsert

10. jaanuaril toimub Niguliste kirikus helilooja Ester Mägi 95. juubelile pühendatud kontsert.

"Ester Mägi on eesti sõjajärgse nüüdismuusika säravamaid ja isikupärasemaid esindajaid. Tema looming on suutnud juba rohkete aastakümnete jooksul kaasa haarata ja vaimustada rohkeid kuulajaid läbi peenekoelise kõlavärvitaju, reljeefse kujundimaailma ning rahvalaulu ja nüüdismuusika ülimalt omanäolise sümbioosi," kommenteeris Eesti Heliloojate Liidu esimees ja helilooja Märt-Matis Lill juubilari loomingu olulisust.

Ester Mägi traditsioone austav helikeel on uuenenud läbi poole sajandi, säilitades isikupärase alalhoidlikkuse. Tema loomingu püsitunnusteks on selge vormiloogika, läbipaistev kõlapilt ja intiimne või objektiivne väljenduslaad. Valdavalt on tema teoste aluseks eesti rahvaviisil põhinev või sellele lähedane lakooniline motiivistik. Ester Mägi loomingus on kesksel kohal kammermuusika ja koorilooming.

Tunnisel kontserdil esinevad Eesti Interpreetide Liidu liikmed Helen Lokuta, Mati Turi, Martti Raide, Urmas Vulp, Aare Tammesalu, Andres Uibo, Peep Lassmann ning Keelpillikvartett Prezioso ja Estonia Seltsi Segakoor Heli Jürgensoni dirigeerimisel. Esitamisele tuleb nii koori- kui instrumentaalmuusikat, teiste hulgas on kontserdikavas näiteks "Vesper", "Lapimaa joiud", "Siin mu rõõmumaa", "Hommik Tehumardil" jt Ester Mägi teosed.

10. jaanuaril kell 19 algava kontserdi korraldab Eesti Interpreetide Liit koostöös Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Kooriühinguga.