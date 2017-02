Riho Sibul: bändide sünnipäevade tähistamine on kummaline Eesti fenomen

Saates "Hommik Anuga" olid külas Riho Sibul ja Raul Vaigla, kes peavad 3. märtsil Tallinnas Rock Cafes 30. sünnipäeva.

Sibul ei tähtsustanud saates numbrit üle. "Mis see siis nii väga ära ei ole," ütles ta. "Kuigi see on pikk aeg, siis Kukerpillid on 45."

"Iga teine ansambel Eestis on vähemalt 25- või 30aastane," lisas Vaigla. "Hakkad 30. sünnipäeva tähistama, vaatad, see bänd saab 30 ja teine. Vaat Kukerpillid ja Fix on tegijad."

"Eks ta natuke kummaline Eesti fenomen ole see bändide sünnipäevade tähistamine," märkis Sibul.

Ultima Thule andis esimese kontserdi 27. veebruaril 1987 ja sealt algab ansambli ajaarvestus. "See oli pigem ülevaatus," meenutas Riho Sibul, "ja seal küsiti näiteks, et kus on nõukogude autorite tekstid."

Vaadake intervjuud videost.