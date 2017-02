Ivar Sild vabariigi aastapäeva kontserdist: tõde ja õigus kõige nukramas versioonis

Stuudios olid Linnateatri muusikaala juhataja Riina Roose, lavastaja Auri Jürna, luuletaja Ivar Sild ja koorijuht Jaanus Kann ning muidugi saatejuht Anne Prommik.

"Kontsert oli küll hall ja minevikust muserdatud, aga võrreldes varasemate vabariigi aastapäeva kontsertidega pigem ikkagi helge ja lootusrikas," märkis Kann. "Hall värv mulle tegelikult ei meeldi, see on masendav värv, aga selle taustal paistis oluline välja, eriti viimases stseenis."

Ivar Sild lisas, et teisi värve peale halli ei tulnud esile ja laval nähtu oli tõde ja õigus oma kõige nukramas versioonis. "Ma jäin väga nukraks, kui ma vaatasin lavapilti," ütles Sild.

"Mind on pikka aega painanud mõte, et kas ei võiks lihtsalt teha klassikalist kontserti," kurtis Riina Roose. "Kui palju näevad Eesti inimesed ERSOt telerist? Ainult aastavahetusel ja siis ka Straussi valsse esitamas. Võib-olla võiks teha vähem neid show'sid ja rohkem peaks pakkuma selget ja klaari kontserti. Klassikalist muusikat me ei kuulegi, kõike muud me kuuleme."

Auri Jürna oponeeris, et aastapäeva kontserdil jääb ainult kontserdist väheks ja ikkagi ootaks sellelt visuaalset sümboolikat ka.

Kuulake kogu arutelu juuresolevast helifailist.