The Guardian nimetas Maria Minerva Los Angelese olulisemate muusikute hulka

Kuigi Tartu ülikooli arengukavas on kesksel kohal ingliskeelsete õppekavade avamine, jääb tähelepanuta asjaolu, et uute õppekavade loomisega tekib vajadus ka uue õppekirjanduse järele. See on viinud olukorda, kus ülikooli raamatukogu ei suuda varustada välistudengeid erialakirjandusega vajalikul hulgal.