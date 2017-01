Eesti ja Hiina kultuurivahetus on toonud tänaseks mitu edukat koostööd

Välispoliitika kujundamine ei ole ainult diplomaatiline malemäng. Riike võib lähendada ka kultuurivahetus ning Eesti on Hiinaga just seda koostöövormi oluliseks pidanud.

Eesti kultuuriministeeriumi välisosakonna juhataja Kadri Jauram kinnitas "Välisilmas", et koostöö Hiinaga on olnud tõhus ja toimiv. "Meil on koostööleppeid üle 40 riigiga, kuid Hiina on üks vähestest, mis reaalselt toimib ning on väga aktiivne," ütles ta ja lisas, et Hiina on arenev ja üha enam maailmas kaasa rääkiv riik. "Miks mitte ära kasutada häid suhteid ja asju, mis on mõlemale poolele kasulikud."

Kahepoolse koostööleppe raames toimus 2014. aastal Balti muusikafestival Hiinas, kus Eesti muusikud andsid 20 kontserti. Vastukülaskäik toimus aasta hiljem. Eesti Kontserdi turundusjuht Svea Ideon-Marks selgitas, et kontserdid läksid väga edukalt ja Eesti oli võrreldes leedukate ja lätlastega palju suuremalt väljas. "Korraldasime ka Hiina muusika aasta, kus viis erinevat projekti Hiina esinejatega aasta jooksul esinesid, seda nii Tallinnas kui teistes kontserdimajades," sõnas Ideon-Marks ja lisas, et kõige enam elevust tekitas see, kui kaks Hiina koori esinesid Tartus Popkooripeol.

Oma esindaja on Hiinas ka Eesti Klaverivabrikul, kelle abiga suudeti seisma panna liba-Estoniate tootmine ning viia Estonia klaverid Hiina turule. Estonia klaverivabriku omanik Indrek Laul selgitas, et juba kaks aastat järjest on nad käinud Hiina kõige suuremal muusikamessil Music China. "Tänaseks on meil üle kümne diileri Hiinas, kes esindavad Estoniat mitmetes linnades, nende seas näiteks Pekingis ja Shaghais."

Kui Ameerika ja Euroopa turule suunatud Eesti klaverid on enamasti konservatiivse musta viimistlusega, siis Hiina diilerite jaoks tuli leida uusi lahendusi. "Viimasel messil, mis oli 2016. aasta oktoobrikuus, olid Shanghais väljas meie puiduviimistlused," ütles Laul ja lisas, et seal oli märgata, et näiteks püramiidmahagon, mis on üks keerulisemaid spoone, mida klaveri peale panna, müüdi ära enne, kui nad messile jõudsid.

Detsembris toimus ERSO kontsertreis, mille käigus anti viis kontserti erinevates Hiina Rahvavabariigi linnades. ERSO juhi Kristjan Halliku arvates võib seda lugeda päris edukaks sõiduks. "Kõige suurem edu oli see, et meie Shangai kontserdil oli maailmakuulus helilooja Tan Dun, kellega me peale kontserti kohtusime ja arutasime võimalikke koostööprojekte," ütles Hallik ja selgitas, et helilooja oli huvitatud isegi plaadistamisest.

ERSO järgmine reis Hiinasse toimub 2018. aasta riikidevahelise kultuurikokkuleppe raames koos Rahvusmeeskooriga. Sellele eelneb Eesti Kontserdi korraldusel juba selle kuu lõpus kahe Hiina rahvamuusikaorkestri suur uusaastakontsert Tallinnas.