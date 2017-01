Fotod: ERR-i aasta muusik Robert Jürjendal sai auhinna kätte

ERR-i muusikatoimetajad valisid aasta muusikuks kitarristi, helilooja ja pedagoogi Robert Jürjendali.

Auhind anti üle pühapäevasel pidulikul kontserdil, kus esitati Jürjendali loomingut. Jürjendali loometee algas 1980ndatel aastatel elektro-akustiliste katsetustega Eesti Raadio ja Tallinna Linnahalli stuudiotes.

Jürjendal oli kitarrist ja laululooja legendaarses ärkamisaegses ansamblis 7-7-7. Ta on ka ansamblite Weekend Guitar Trio, Fragile ning UMA asutaja. Suurt mõju on talle avaldanud Robert Frippi minimalistlik loomingustiil ja ranged struktuurid.

Aasta muusiku tiitel Jürjendali sõnul tema loomingut ei mõjuta.

"Ma ikka teen neid asju edasi, mis ma olen teinud. Eks ta annab ikka sellist jõudu ja sisemist kindlust ja veendumust, et tasub jätkata muusikuna," ütles Jürjendal "Aktuaalsele kaamerale". "Minuga on nii, et ma ei ole elus kunagi plaane teinud. Ma olen triivinud, nii et kõik need hästi põnevad projektid, mis on olnud, on tulnud suht kogemata ja ma arvan, et elu toobki kõikvõimalikke kohtumisi, millest mõned on natuke planeeritud ja mõned kuskil alateadvuses, nii et vaatame, mis saab."