Viljandi muusikakooli remont võib võtta esialgselt plaanitust kauem

Viljandi muusikakooli remondi õigeaegne lõpetamine on sattunud löögi alla, sest enam kui sajandi vanuse hoone lahtivõtmisel tuli välja vahetada vahelaed, mida projektis polnud ette nähtud. Peatöövõtja YIT Ehitus lubab maja tellijale üle anda 14. aprillil. Ehitusjärelevalve hinnangul on see reaalne ainult siis, kui oluliselt suurendada alltöövõtjate hulka.

Maja kohandati muusikakooliks enam kui 40 aastat tagasi. Seekordne kapitaalremont koos sisustusega maksab 1,5 miljonit eurot, kogu raha tuleb Viljandi linna eelarvest. Remont algas eelmise aasta jaanuaris, eile saadi aknad ette ja soe majja, kuid ehitusjärelevalve hinnangul on ehitaja graafikust maas kuni kolm nädalat.

"Puitvahelaed ligikaudu sajandi vanusel hoonel ei vastanud nõuetele ja kokkuleppeliselt puitvahelaed projekteeriti ümber betoonvahelagedele. Hoone jäikuse huvides sai vahelagesid lammutada ainult ruumide kaupa ja uusi ehitada samuti ainult ruumide kaupa, et jäikus säiliks. Sellega läks aega ja selle võrra on ajagraafik pikenenud," kommenteeris ehitusdirektor Toomas Rapp.

"Palju asju saab alles siis teada, kui sa oled võtnud pealt põrandad ja alt laed lahti. Ja kui projekti tehti, siis meil käis õppetöö. Me ei saanud lubada seda, et võtke nüüd põrandad pealt lahti," selgitas Viljandi muusikakooli direktor Tonio Tamra.

Tallinna Linnaehituse AS tootmisjuht ja järelevalve projektijuht Oleg Baum arvas, et ehitustempot tuleb kõvasti tõsta, suurendades alltöövõtjate hulka.

"Kõik need eritööd, nendega tuleb silmapilkselt alustada. Siis on veel reaalne, et võiks aprillis, nagu on kavandatud, 14. aprillil need tööd ära lõpetada," sõnas ta.

Viljandi muusikakoolis õpib 330 noort muusikut. Direktor Tonio Tamra ütles veel, et maja renoveerimise kõige suurem väärtus on selles, et seinad enam läbi ei kosta ning tekib loogiline seos kauni muusika ja keskkonna vahel, kus muusikuks sirgutakse.

"Endine maja oli küllaltki väsinud. Ei saa nõuda lapselt, et ole hea, musitseeri ilusti siin, kui ümber on seinad, mis on ära juba koltunud ja värvi ja krohvi kukub laest."

Viljandi muusikakool renoveeritud koolihoones taasavatakse 5. mail.