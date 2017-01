Märt-Matis Lill: Veljo jälg meie kultuuris annab võrseid veel pikka aega

26. jaanuaril toimus muusikute algatusel Estonia kontserdisaalis muusikaline meenutus "Mõtisklused Tormise muusikaga".

Oma kummarduse heliloojale tegid Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (ERSO), Eesti Rahvusmeeskoor, Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK), Tütarlastekoor Ellerhein (Huvikeskus Kullo) ja Rahvusooper Estonia Poistekoor, organistid Piret Aidulo ja Ene Salumäe, dirigendid Tõnu Kaljuste, Olari Elts, Mikk Üleoja, Ingrid Kõrvits ja Hirvo Surva.

"Mõtisklused Tormise muusikaga" toimus muusikainstitutsioonide ERSO, Eesti Kontserdi, EFK, Eesti Muusikanõukogu, Eesti Interpreetide Liidu, EMTA ja Eesti Heliloojate Liidu ühistööna. Estonia kontserdisaali fuajees oli avatud ka mälestuste- ja kaastunderaamat, kuhu said järelehüüde kirjutada kõik soovijad.

"Meie muusikanõukogu, mis ühendab kõiki muusikute liite, mõtles, et oleks kena niisugune mälestuskontsert korraldada. Autori soov oli, et see toimuks peale matust, aga kuna EFK teeb suure Ameerika matka ja see lööb need plaanid sassi, siis see kontsert, mida Veljo Tormis ise soovis, on 12. märtsil. Tänane kontsert on meie spontaanne reageerimine sellele sündmusele," selgitas dirigent Tõnu Kaljuste AK kultuuriuudistele.

"Veljo Tormis oli see, kes murdis läbi teatud klaaslae, mis meil vokaalmuusikas pärast sõda oli. Ta tõstis koorimuusika mitte ainult heliloomingu mõttes, aga ka eelkõige interpretatsiooni mõttes uuele tasemele. Kohale tulles oli alati uuemat sorti nõudlikkust: detaili- ja tekstitäpsust, mida varem sellises ulatuses kindlasti ei tehtud," rääkis dirigent Olari Elts.

"Veljoga algas ja kestis mingi väga oluline periood eesti muusikas, aga ma ei ütleks nii dramaatiliselt, et see sai läbi. See Veljo jälg meie muusikas ja ka laiemalt kultuuris on sedavõrd sügav, sedavõrd laiahaardeline, et see annab võrseid veel kaua aega," lisas heliloojate liidu esimees Märt-Matis Lill.

Eesti Kontserdi fuajees avatud kaastunderaamatu kõrval oli ajalooline trumm, mille kinkis Veljo Tormisele Lennart Meri ning millest sai alguse helilooja üks tuntumaid teoseid "Raua needmine".