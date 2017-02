Eesti ja Hiina koostöös jõudis Shanghai publiku ette Peeter Vähi teos

Shanghai Symphony Hallis kõlas nädalavahetusel Eesti muusika. Peeter Vähi oratooriumi "Müstilisel Kaydara-maal" kandsid ette Eesti Rahvusmeeskoor RAM koos Shanghai ooperi naiskoori ning sümfooniaorkestriga. Koorile ja sümfooniaorkestrile kirjutatud suurvorm põhineb Lääne-Aafrika fulani rahvaeeposel.

Helilooja Peeter Vähi selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et meeskooril on väga tugevat ugrilikku alget. "Minu teos sisaldab Aafrika ürgset vaimu, nii et kuigi see ugri ja aafrika vaim on erinevad, siis tugev energia ja impulsiivsus on mõlemale omane."

Kontsert toimus Shanghai sümfooniaorkestri kontserdihooaja raames Shanghai Symphony Halli suures saalis. Dirigendiks oli Kristjan Järvi, kellesse on Vähi arvates süstitud justkui aafrikalikku vaimu.