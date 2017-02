Arne Mikk pidulikust kontserdist: see oli noorusliku presidendi nägu

Lavastaja Arne Mikk ja muusik Kadri Voorand olid tänavusest vabariigi aastapäeva kontserdist vaimustuses.

Mikk rääkis ETV-le antud intervjuus, et igal aastal on kontsert presidendi nägu. "Kuna proua Kaljulaid on läbi aegade kõige noorem Eesti president, siis on nii tore, et temale pühendatud kontsert on väga nooruslik ja on totaalselt ainult Eesti autorite looming," kiitis Mikk.

Kadri Voorand tõdes pärast kontserti, et alles alles hõljub selle vaimus, mis kontserdist sündis. "Põlvkondade vahe on väga oluline kõikide inimeste jaoks ja ma ise tunnen, et rohkem tuleb siiski keskenduda teekonnale, mis on alati justkui kõigile teada, tähtis ei ole see sihtpunkt, kuhu me kohale jõuame," rõhutas Voorand ja tõdes, et kontsert oli sellele suur hüüumärgiga meeldetuletus.