Laur Joamets: väga lihtne on olla inspireeritud heast loost

Parima kantrialbumi Grammy saanud Sturgill Simpsoni plaadil "A Sailor's Guide To Earth" mängib kitarri eestlane Laur Joamets.

Sturgill Simpsoni bänd tegutseb USA kantripealinnas Nashville'is ning on seniajani viljelenud kantrit selle kõige traditsioonilisemas võtmes. Grammy võitnud "A Sailor's Guide To Earth" on tehtud kaasaegsemas võtmes ning jutustab solisti jaoks väga isiklikku lugu isa ja poja vahelistest suhetest.

"Tegemist oli väga isikliku plaadiga ja tegemist on väga isikliku mõttega nii muusikalises kui lüürilises kontekstis. Hea tekst, hea meloodia ja head muusikud. Väga lihtne on olla inspireeritud heast loost," rääkis Laur Joamets AK kultuuriuudistele.

Kõige edukamaks artistiks Grammyde jagamisel osutus Adele albumiga "25", pälvides nii parima albumi, parima laulu, parima sooloesituse kui ka parima plaadistuse auhinnad.

Grammy galal mälestati möödunud aastal lahkunud muusikuid, Prince´i ja George Michaelit. David Bowie pälvis oma viimase albumi eest postuumselt viis Grammyt, sealhulgas parima rockesituse, parima laulu, parima alternatiivalbumi ja parima plaadikujunduse eest.