Otseülekanne kell 19: dirigeerib Paul Mägi

Eesti kultuur on paljuski tõlkekultuur. Mitte selles mõttes, nagu meil puuduksid algupärased mõtted, vaid selles mõttes, et väikse keele- ja kultuuriruumina sõltume tõlgetest. Kui Euroopa suurkeeltes moodustavad ilukirjanduslikud tõlketeosed kõigist ilmuvatest raamatutest selge vähemuse – näiteks viimastel aastatel on tõlkekirjanduse osakaal Prantsusmaal olnud 17-18 protsenti ja Saksamaal 12-13 – siis Eestis on enam-vähem iga teine ilmuv raamat teisest keelest tõlgitud.