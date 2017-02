Otseülekanne tulemas: dirigeerib Neeme Järvi

Andrus Kivirähki "Rehepapi" ainetel valminud Rainer Sarneti mängufilm "November" on juba enne kinolevisse jõudmist tekitanud hulgaliselt erinevat vastukaja. Filmikriitikud on ühel meelel selles, et ükskõikseks ei jäta see film ühtegi eestlast.