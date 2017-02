17. veebruaril ilmus Põhjamaade Hirmu ja Genka koostööprojekti 12EEK Monkey debüütalbum "Xibalba Spa", millest on juttu olnud aastaid. Põhjamaade Hirm avas veidi tööprotsessi, mis selle albumi taga on, ning rääkis, kes on 12EEK Monkey.