Kultuurikatlas kuuleb Mirjam Tally autorikontserti

Täna õhtul on Kultuurikatlas helilooja Mirjam Tally autorikontsert, kus esitletakse tema kooriteoseid vahemikust 2009-2016, sealhulgas ka värske eestikeelne teos "Tuleta meelde armastust".

Kontsert tähistab Gotlandi saarel elava helilooja residentuuri lõppemist Eesti Kontserdi juures. Tally teoseid esitab täna kammerkoor Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärava juhatamisel, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Peamiseks elemendiks, millega ta töötab, on just kõlavärv, kõiksugused värvid, mida annab tekst, mida annavad vokaalid: ta kasutab neid maksimaalselt ära ja tema jaoks on see hästi-hästi oluline. Ta on ise ka öelnud, et on jõudnud selleni läbi elektronmuusika," sõnas dirigent Üksvärav.