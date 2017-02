Erki Pärnoja tulevast albumist: ma näen nendes lugudes suvelõpu värve

Erki Pärnoja teine sooloalbum "Efterglow" ilmub peagi. Kultuurisaade "OP" kutsus muusiku esinema ja rääkima. Sten Teppan sai ka sõna.

Raadioajakirjanik Sten Teppan rääkis, et Pärnoja helisev kitarr toimib vokaali asemel väga hästi. "See on mind pannud mõtlema selle peale, et äkki mul ikkagi natuke on fantaasiat. Või siis Erki instumentaallooming mõjub nii, et sulle tekivad pildid ette."

Pärnoja ütles, et tema esimese soolalbumi "Himmelbjerget" edu tuli üllatusena.

"Himmelbjerget ja kõik need asjad on mulle endale mingis mõttes tähendusrikkad. See üks muusik, kes peale minu veel mängib "Himmelbjergeti" peal, trummar Ulrik Ording on Taanist ja meie esimeses vestluses üle kümne aasta tagasi kuidagi jõudsime kõrgeima tipuni. Ta küsis, kas Eestis on mägesid ka. Ma ütlesin, et jah, meil on Munamägi. Ütlesin kõrguse ja selle peale ta ütles, et ossaa, teil on ikka päris hästi. Taanil on saja meetri kõrgune Himmelbjerget."

Sten Teppan rääkis veel, et Pärnoja on oma lugusid ikka ehitanud üles ühtmoodi.

"Kõik tema lood algavad piltlikult öeldes hiilivalt. Nad on tagasihoidlikud. Ta justkui ei julge kõiki kaarte lauda panna. See justkui on ebakindlus, mis kestab natuke aega ja ühel hetkel lükkab ta rinna kummi: ma julgen olla küll selle materjaliga, oma nägemuse, oma stiiliga teie ees," selgitas ta.

Pärnoja rääkis veel, kuidas tekkis video/ lühifilm tema varsti ilmuva plaadi nimiloole "Efterglow".

"Efterglow oma tähenduses ongi loojangu kuma. See valgus, mis suveõhtul pikalt kestab, selline roosa, lilla, erinevad toonid... ma näen nende lugude juures neid värve."