Suri Briti laulja George Michael

Briti poplaulja George Michael suri 53-aastasena, teatas tema publitsist pühapäeval.

"Suure kurbusega saame kinnitada, et meie armastatud poeg, vend ja sõber George lahkus rahulikult oma kodus jõulude ajal," teatas Cindi Berger avalduses.

Bergeri sõnul suri George Michael oma kodus Inglismaal Oxfordshires. Tema mänedžer Michael Lippman teatas, et artist suri südamerikke tagajärjel.

George Michael, kes sai kuulsaks poisteansambliga Wham!, müüs karjääri jooksul üle 100 miljoni plaadi, võitis mitu Grammy ja American Music Awardsi auhinda.

Kreeka rahvusest Londonis sündinud Georgios Kyriacos Panayiotou võttis endale karjääri alul aastal 1981 lavanimeks George Michael. Sooloartistina jõudis ta välja anda kõigest neli stuudioalbumit, ühe kaveriteplaadi, ühe EP ja ühe kontsertplaadi, "Symphonica" aastal 2014, mis jäi ka tema viimaseks. Tema albumid "Faith" (1987), "Listen Without Prejudice Vol. 1" (1990) ja "Older" (1996) kuuluvad aga absoluutsesse popiklassikasse. Tema stiil oli segu popist, funk'ist ja RnB'st ning paistis lisaks unikaalsele vokaalikasutusele silma tasemel produktsiooni ja meinstriimkontekstis sageli uuenduslike sündisaundide poolest.

Wham!-iga jõudis George Michael teha aastatel 1983-1986 tervelt kolm albumit. Hetkel sobib meenutada nende võimsaimat hitti "Last Christmas":

George Michael on laulnud duetti selliste legendidega nagu Aretha Franklin, Ray Charles, Luciano Pavarotti ja Elton John.

Michael oli aktiivne mitmes heategevusprojektis, aidates muu hulgas koguda raha vaesuses elavate laste toetuseks ja võitluseks aidsi vastu.

Tema terviseprobleemid algasid aastal 2011, mil ta novembris katkestas "Symphonica" Euroopa tuuri ja viidi Viinis haiglasse, kui laulja kurtis valusid rinnus. Juba oktoobris oli ta jätnud ära kontserdi Londonis Royal Albert Hallis. 2013. aastal sai ta autoavariis peavigastuse.

Lauljal oli probleeme ka alkoholi ja narkootikumidega. Eelmisel aastal viibis ta Šveitsis võõrutuskliinikus, et võidelda aastakümneid probleemiks olnud sõltuvustega.

Teda leinavad lisaks miljonitele kuulajatele teised maailma edukaimad popstaarid. "Hüvasti," ütles Madonna, lisades: "Veel üks särav artist jättis meid maha." Duran Duran saatis avalikusse järelhüüde "veel ühele andekale hingele", kes tänavu suri. Lahkunud on teiste seas David Bowie, Prince ja Leonard Cohen. Bryan May Queenist ütles, et George Michaeli surm on enam kui kurb.

Lauljal jäi pooleli dokfilm "Freedom", kus ta lubas valgustada oma säravate 90ndate hämarat poolt ning kus teevad kaasa Mark Ronson, Stevie Wonder, Elton John, Mary J Blige, Liam Gallagher Tony Bennett, Ricky Gervais jpt.

"Spinning The Wheel" (1996):