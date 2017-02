Kristiina Poska kontserdist: see oli nagu ooperiproduktsioon kiirluubis

Berliinis ooperiteatri dirigendina töötav Kristiina Poska dirigeeris tänast aastapäeva kontserti ning võrdles seda oma tavatööga.

"See oli peaaegu nagu üks ooperiproduktsioon kiirluubis. Ooperi ja teatri võlu ongi selles, et tulevad erinevad fraktsioonid ja osakonnad kokku ja kõik töötavad eraldi üksinda ja siis saavad üha enam kokku ning lõpuks etendusel me leiame ja otsime seda ühist sinilindu," rääkis Poska oma emotsioonidest ETV-le antud intervjuus.

Poska sõnul oli tänane kontsert tema jaoks väga eriline, sest orkestriga oldi lava tagaotsas, teisena oli tema jaoks uus bänd ja muusikastilistika. "Ma nautisin seda eriliselt, kuna see oli teistsugune. Mulle väga meeldis," tõdes Poska.

Berliinis töötav Poska ütles, et Eesti Vabariigi sünnipäev on talle oluline. "Mul puudub selline traditsioon, et ma kodus alati tähistan seda, kuigi ma sain Erki Pärnojalt väga hea idee," rääkis Poska, kelle sõnul on mehel pidulik komme oma lähedastega igal aastal pidulikult õhtusöögile koguneda. Poska kavatseb seda nüüdsest ka ise teha.