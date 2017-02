Kadri Voorand esitab koos segakooriga Kreegi ilmalikku muusikat

Mitmel rahvusvahelisel konkursil edu saavutanud segakoor K.O.O.R. tähistab oma viiendat sünnipäeva kontserdisarjaga, kus koos Kadri Voorand Trioga kantakse ette Cyrillus Kreegi loomingut. Seda nii klassikalise koorimuusika kui ka jazzi võtmes.

Segakoori K.O.O.R. üks eesmärke on algusest peale olnud laulda head eesti koorimuusikat ja kuna ka Kadri Voorand Trio on varem Cyrillus Kreegi kavaga üles astunud, oli loomulik, et need kaks esitajat lõpuks ka kokku said. Kuigi taasiseseisvunud Eestis tuntakse enam ehk Cyrillus Kreegi vaimulikke koorilaule, kõlab seekord Kreegi ilmalik muusika.

Dirigent Raul Talmar selgitas "Aktuaalses kaameras", et nad soovivad näidata, kui rikas Kreek on nii erinevate meloodiate kui ka põneva harmooniakäsitlusega. "Kreegis on kõike," sõnas Talmar.

Kadri Voorandi sõnul sisaldavad need lood sellist harmooniat ja meloodiat, mis on omane just improvisatsioonile avatud muusikale. "See harmoonia keel on üsna kaasaegne," selgitas ta.

Kahe eriilmelise kollektiivi koos musitseerimist sai 2. veebruari õhtul nautida saalitäis Rapla publikut, 3. veebruaril esinetakse Pärnu kontserdimajas ja 4. veebruaril Tallinna lauluväljaku klaassaalis.