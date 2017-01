"Väike prints" jõuab NUKU lavale

NUKU teatris esietendub Antoine de Saint-Exupéry jutustuse "Väike prints" lava-versioon.

Loo kõrbes häda-maandumise teinud lendurist ja talle ilmuvast väikesest printsist lavastas Mirko Rajas ning kunstnik on Rosita Raud.

Lavastaja Mirko Rajas leiab, et selleks, et meie südametes pesitsevat väikest printsi elus hoida, tuleb temaga aegajalt taaskohtuda ning teater oma mängulisuses pakub selleks hea võimaluse. "Minu jaoks eelkõige räägib see lugu armastusest," selgitas Rajas "Aktuaalsele Kaamerale". "Ta räägib mehe ja naise vahelisest armastusest, aga räägib ka lihtsamatest armastustest selles mõttes, et kes armastab hommikul kaua magada, kes armastab süsteemi, mille ta endale loonud on, kes armastab alkoholi. Kuidas selliseid natukene nihkes armastusi, kuidas nendega toime tulla ja kuidas neid siis mõtestada, kuidas neist üle olla ja asendada need siis selle kõige puhtamaga," lisas ta.

"Ma just mõtlesin seda, et mis ma siis sellest loost mäletan või mida ma tean, siis paljud tegelased tulid mulle täieliku üllatusena, kui ma nüüd üle lugesin," rääkis näitleja Laura Nõlvak. "Muidugi, kuna ma roosi rolli mängin, siis see armastuslugu roosi ja printsi ning see paralleel lenduri ja tema kodus ootava naise vahel, siis seda paralleeli ma ka tol ajal ei osanud leida või vaadata."

"See lugu on ühest mehest, minu jaoks, kes ma seda mängin, on ühest mehest, kes saab oma elus teise võimaluse ja me kõik räägime teistest võimalustest ja me räägime aja maha võtmisest ja temal see võimalus täpselt on – võtta aeg maha, mõelda korraks järele ja teha restart," ütles Tonio osatäitja Andres Roosileht.

Jutustuse dramatiseeris Rein Raud ning kujundas Rosita Raud. Originaalmuusika kirjutas Markus Robam ning koreograaf on Olga Privis. Nimiosalist kehastab Karl Valkna.