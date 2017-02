Valle-Sten Maiste: "Vaimukuskuss" on avangard ilma obstsöönsuseta

"OP" palun Valle-Sten Maistel ja Kristiina-Hortensia Pordil avaldada arvamust Renate Keerdi uue lavastuse "Vaimukuskuss" kohta.

Kriitik Valle-Sten Maiste ütles, et tants on kaunite kunstide seas selline eriala, mida vaataja loeb raskesti.

"Tantsulavastused ei tule vaatajale kergesti kätte. Ma olen alati arvanud, et tants peaks lähenema draamalavastustele, sellist sümbioosi peaksid pakkuma ka kõige suuremad teatrid. Suuremad teatrid pole selleni jõudnud, Von Krahlis on see küll juba vana tava. Alates Pepeljajevi töödest või Peeter Jalaka ja Tormise ühistöödest. Aga niivõrd selgelt tants ja draamavorm ei ole minu arvates kunagi varem koos olnud," selgitas Maiste "Vaimukuskussi" tähendust.

Ta lisas, et see on lavastus inimestele, kes natuke tantsulavastusi kardavad. "See lavastus, muutumata liiga lihtsaks, seletab tantsukeelt vaataja jaoks lahti ja inimlikustab seda."

Maiste ütles veel, et "Vaimukuskuss oli äärmiselt avangardne, otsinguline. "Aga ta ei olnud mingiski mõttes rõvedalt või obstsöönselt transgressiivne. Seal ei olnud sellist rõvedusega šokeerimistahet, mis avangardkunstile on sageli iseloomulik."

Näitleja Kristiina-Hortensia Port arvas, et Renate Keerd on seekord loonud apokalüpsise, meeletu helguse, kerguse piiri peal ja kontrastide vahel käiva lavastuse.

"Lõppemotsioon, millega lahkuda, oli ikkagi helge. Lavastuses oli tunda olelusvõitlust, kompamist piiril, kus muutub konkurents vendluseks," sõnas ta.

Port lisas, et tegemist on väga leidliku ja mängulise lavastusega, mis võtab luubi alla inimeste käitumismustrid.

"See kõik on parajalt jabur. Ma ise avastasin ennast ühel hetkel naermas ja mõtlesin, et mille üle ma naeran."