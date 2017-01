Ugala "Sätendav pimedus" on näitlejale väljakutseks

Ugala teatris esietendus Eesti kaasaegse näitekirjaniku Martin Alguse arktiline triller "Sätendav pimedus", mille tõi lavale Taago Tubin. Peaosalise rolli kutsuti Endla teatri näitleja Märt Avandi.

Kaugel põhjas asuvasse allakäinud suusakuurordisse saabub Kuningliku Naftakompanii järelevalveinsener Kryssnar, et välja selgitada oma kolleegi kadunuks jäämise põhjused. Pansionaadis lumevangis olles seisab ta silmitsi nelja kohalikuga, kelle tegutsemismotiivid ja omavahelised suhted on hämarad.

Taago Tubin lavastab Ugalas juba kolmandat Martin Alguse näidendit, sest talle sobib Alguse stiil, huumoritaju ja maailmanägemus. "Trilleri kohta öeldakse, et see on kaasaegne surmatants," rääkis Tubin "Aktuaalsele Kaamerale". "Arktiline seal ees epiteedina tähistab ka sellist eksistentsiaalset seisundit, mida ta siis loona avab. See ei ole ainult selline põnevuslugu."

Märt Avandi valiti pearolli mõttega, et tema tegelaskuju peabki saabuma mujalt. "Ja selles kohtumises tema jaoks võõraste inimestega ongi selle loo sisemine "uba" ka," selgitas Tubin.

Märt Avandi sai Ugala teatrilt rollipakkumise esimest korda ja tunnistab, et olla kaks tundi järjest laval pidevas pingeseisundis on tõsine väljakutse. "See on keeruline. Jõuda sellest alguspunktist, kus tegu on erakordselt enesekindla ja kõiketeadva mehega tüki lõpuks selliseks haledaks, nutvaks väikeseks poisikeseks, on üsna keerukas. Aga näitleja võib selle üle ainult rõõmu tunda, kui selliseid ülesandeid antakse," kommenteeris Märt Avandi.

"Sätendava pimeduse" viimased kolm etendust Ugala ajutises kodus on välja müüdud, kuid renoveeritud peamaja etenduste piletid jõuavad müügile juba homme.