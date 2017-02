Robert Annus lavastusest "Praktiline Eesti ajalugu": kõnnime seda teed helgelt läbi kantrimuusika

23. veebruaril esietendub Tartu Uues Teatris Ivar Põllu lavastus "Praktiline Eesti ajalugu", mis vaatleb eestlasi läbi toidukultuuri. "Ringvaate" stuudios olid kohal näitlejad Robert Annus ja Maarja Jakobson, kes tutvustasid üht eripärast Eesti toitu ja rääkisid ka lavastusest.

Näitleja Robert Annus tõi "Ringvaates" välja, et nad mängivad värskes lavastuses läbi kogu Eesti ajaloo. "Me kõnnime seda teed läbi kantrimuusika ja üle vikerkaare," ütles Annus ja selgitas, et nad hakkavad minema maailma sünnist alates, pärast mida tulid aga inimesed, kes hakkasid seal maailmas oma asju ajama. "Kuigi seal oli taplemist ja naiste tagaajamist, siis kõike ühendas söömine ja korralik kõhutäis, tänu millele sai rõõmsama meele."

Maarja Jakobson selgitas, et värskes lavastuses ei keskendu nad sõdade ajaloole. "Me jutustame toidu muutumise kaudu eestlaste lugu," sõnas Jakobson ja nentis, et etenduse käigus vaatajad siiski kõhtu täis ei saa. "Meil on aga teatri puhvet, kust saab süüa osta."

Lavastuse žanrimäärastluseks võiks Jakobsoni sõnul olla muusikal, kuna esitusele tuleb 21 laulu Kukerpillide repertuaarist. "Ivar Põllu arvates on Kukerpillide muusikas võetud kokku ürgne Eesti arhetüüp," sõnas ta ja lisas, et seal kuuleb Eesti elutarkust ja ütlemisi. "Ivar näitas, kuidas seal on kirjas maailma tekkimine, kuidas imetajad tulid veest välja, kuidas homo sapiens neandertallase nahka pani."

Stuudios tutvustasid nad toitu nimega jurss, mis koosneb sibulast, purustatud kanepiseemnetest ja võist. "See on nii maitsev, struktuur on hea ja krõmpsuv," ütles Marko Reikop ja tõdes, et tegu on täiesti suurepärase toiduga.

Värske lavastuse "Praktiline Eesti ajalugu" trupp esitas "Ringvaate" stuudios ka loo "Kantri alati jääb".